Concerti di Venezia e Vienna Capodanno 2026 in musica sulla Rai

Scopri i concerti di Venezia e Vienna in programma per il Capodanno 2026, trasmessi sulla Rai. Un viaggio tra le più celebri arie e melodie dell’opera e della musica classica, tra interpretazioni di spicco e atmosfere suggestive. Da “Nessun dorma” a “Casta Diva”, fino a “Va’ pensiero” e il tradizionale brindisi dalla “Traviata”, un’occasione per vivere un momento musicale di qualità.

Da "Nessun dorma" a "Casta Diva", passando per "Va' pensiero" e l'immancabile brindisi dalla "Traviata". È un programma che attraversa i grandi classici della tradizione lirica italiana quello della ventitreesima edizione del Concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia, che Rai Cultura propone giovedì 1° gennaio alle 12.20 in diretta su Rai 1. Repliche su Rai 5 sempre lo stesso giorno, alle 21.20 e ancora domenica 4 gennaio alle 8.00. Alla guida dell' Orchestra e del Coro del Teatro La Fenice è chiamato quest'anno Michele Mariotti, al suo debutto sul podio dell'istituzione veneziana. Il direttore d'orchestra pesarese, insignito del 36esimo Premio Abbiati, ricopre attualmente il ruolo di Direttore musicale del Teatro dell'Opera di Roma. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Concerti di Venezia e Vienna, Capodanno 2026 in musica sulla Rai Leggi anche: Capodanno 2026, tutti i concerti in piazza: a Roma tre in uno (con Amoroso, Fabri Fibra e Tananai), da Catanzaro quello Rai. A Napoli 4 giorni in musica Leggi anche: Capodanno a Formia, musica e concerti per salutare il 2026 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Concerto di Capodanno di Vienna, dove e a che ora vederlo: il programma completo; I Concerti di Capodanno in tv: tra tradizione italiana e fascino viennese; Concerto di Capodanno: l'1 gennaio a Lecco l'omaggio alla musica di Vienna e Venezia; Rai5, i programmi musicali e teatrali dal 28 dicembre al 3 gennaio. Concerto di Capodanno di Vienna, dove e a che ora vederlo: il programma completo - Per la prima volta nella storia dell'evento viennese, in programma due composizioni di donne, tra cui un valzer di Florence Price ... ilfattoquotidiano.it

I Concerti di Capodanno in tv: tra tradizione italiana e fascino viennese - Il primo giorno del 2025 si apre all'insegna della grande musica, con due appuntamenti imperdibili che la Rai propone per celebrare il Capodanno secondo una tradizione ormai consolidata. sorrisi.com

Concerto di Capodanno 2026 a Vienna: il balletto è firmato Akris e John Neumeier - Dodici ballerini per due ensemble: un valzer e una polka, coreografati da John Neumeier con e vestiti con gli abiti disegnati da Albert Kriemler, direttore creativo ed erede del marchio di moda AKRIS ... iodonna.it

?André Rieu – Natale e Capodanno dal vivo a Melbourne 2026 ? Un magico concerto di valzer e violi...

Nel numero di Telesette in edicola, Umberto Tozzi ci racconta il musical “Gloria” e la tv da ascoltare con i concerti da Venezia a Vienna (Ph Buccolieri) #umbertotozzi #musica #concerti #telesette #canzoni - facebook.com facebook

Avvento in Musica 2025 a #Venezia! Concerti gratuiti nelle chiese veneziane, tra atmosfera d’ #Avvento e il suono degli organi storici. 7/12 San Rocco 14/12 San Polo 21/12 San Trovaso Ingresso libero! …azionealessandromarcello.blogspot.com/ x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.