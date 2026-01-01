Conceicao e la dedica social | Grazie 2025 buon anno! Il portoghese suona così la carica al popolo bianconero – FOTO
Conceicao, esterno della Juventus, ha condiviso un messaggio sui social per augurare un buon 2026 ai tifosi. Con una semplice dedica, “Grazie 2025, buon anno!”, il giocatore esprime gratitudine e spirito positivo, aprendo il nuovo anno con un messaggio diretto e sincero. Questa comunicazione riflette l’importanza di mantenere un rapporto autentico tra calciatori e tifoseria, sottolineando l’atmosfera di fiducia e speranza per il futuro.
Conceicao, esterno della Juve, ha scritto questo messaggio sui social per augurare un buon 2026. Ecco le sue parole. Tra i tanti messaggi che hanno affollato i dei tifosi bianconeri nelle prime ore del nuovo anno, ne spicca uno particolarmente atteso, non tanto per la lunghezza del contenuto, quanto per l'importanza del mittente nello scacchiere tattico della Juventus. Francisco Conceicao ha voluto salutare il 2025 con un post essenziale ma significativo. L'esterno d'attacco portoghese ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram con una didascalia telegrafica: " Grazie 2025, buon anno".
