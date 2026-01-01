Conceicao e la dedica social | Grazie 2025 buon anno! Il portoghese suona così la carica al popolo bianconero – FOTO

Conceicao, esterno della Juventus, ha condiviso un messaggio sui social per augurare un buon 2026 ai tifosi. Con una semplice dedica, “Grazie 2025, buon anno!”, il giocatore esprime gratitudine e spirito positivo, aprendo il nuovo anno con un messaggio diretto e sincero. Questa comunicazione riflette l’importanza di mantenere un rapporto autentico tra calciatori e tifoseria, sottolineando l’atmosfera di fiducia e speranza per il futuro.

