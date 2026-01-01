Commento al Vangelo di oggi 1° gennaio 2026 | Lc 2,16-21

Il Vangelo di oggi, 1° gennaio 2026, ci invita a riflettere sulla nascita di Gesù e sulla sua presenza tra noi. Meditare su Luca 2,16-21 ci aiuta a comprendere il valore dell’evento e il significato del suo significato per la nostra vita. Iniziamo questa giornata con un momento di silenziosa contemplazione, lasciandoci guidare dalla Parola del Signore verso un nuovo anno di fede e speranza.

Meditiamo il Vangelo del 1° gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù». Maria Santissima Madre di Dio Dal Vangelo secondo Luca Lc 2,16-21 In quel tempo, i pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria.

