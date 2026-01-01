Com’è triste Venezia quando gli orchestrali de la Fenice preferiscono la sceneggiata al concerto di Capodanno

Da secoloditalia.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Venezia, il concerto di Capodanno alla Fenice si confronta con tensioni legate alla nomina di Beatrice Venezi come direttrice musicale stabile dal 2026. La protesta dei lavoratori, spesso influenzata da questioni politiche e sindacali, mette in evidenza le sfide interne al prestigioso teatro, tra tradizione e cambiamento. Un evento che riflette le complessità culturali e sociali di una città unica nel suo genere.

Dal concerto di Capodanno alla sceneggiata è un attimo: al teatro La Fenice di Venezia non si ferma la protesta dei lavoratori (strumentalizzati dai sindacati e dalla sinistra) contro la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale stabile a partire dall’ottobre 2026. L’ultima protesta di dubbio gusto è andata in scena in occasione del Concerto di Capodanno. Un dissenso “silenzioso” ma visivamente sgradevolissimo come una spilla: una chiave di violino con un cuore al centro, nera su fondo dorato. Coro e Orchestra hanno indossato la spilla durante l’esibizione, trasmessa in diretta su Rai 1 dalle ore 12,20. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

com8217232 triste venezia quando gli orchestrali de la fenice preferiscono la sceneggiata al concerto di capodanno

© Secoloditalia.it - Com’è triste Venezia quando gli orchestrali de la Fenice preferiscono la sceneggiata al concerto di Capodanno

Leggi anche: La Fenice, ultima sceneggiata: gli orchestrali aizzano il pubblico contro Beatrice Venezi: “Vai a fare Sanremo!”

Leggi anche: Una spilla contro Beatrice Venezi, la protesta degli orchestrali del Teatro La Fenice al concerto di Capodanno. Brugnaro: «Voglio vederla suonare»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.