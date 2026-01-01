Com’è triste Venezia quando gli orchestrali de la Fenice preferiscono la sceneggiata al concerto di Capodanno

A Venezia, il concerto di Capodanno alla Fenice si confronta con tensioni legate alla nomina di Beatrice Venezi come direttrice musicale stabile dal 2026. La protesta dei lavoratori, spesso influenzata da questioni politiche e sindacali, mette in evidenza le sfide interne al prestigioso teatro, tra tradizione e cambiamento. Un evento che riflette le complessità culturali e sociali di una città unica nel suo genere.

Dal concerto di Capodanno alla sceneggiata è un attimo: al teatro La Fenice di Venezia non si ferma la protesta dei lavoratori (strumentalizzati dai sindacati e dalla sinistra) contro la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale stabile a partire dall’ottobre 2026. L’ultima protesta di dubbio gusto è andata in scena in occasione del Concerto di Capodanno. Un dissenso “silenzioso” ma visivamente sgradevolissimo come una spilla: una chiave di violino con un cuore al centro, nera su fondo dorato. Coro e Orchestra hanno indossato la spilla durante l’esibizione, trasmessa in diretta su Rai 1 dalle ore 12,20. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Com’è triste Venezia quando gli orchestrali de la Fenice preferiscono la sceneggiata al concerto di Capodanno Leggi anche: La Fenice, ultima sceneggiata: gli orchestrali aizzano il pubblico contro Beatrice Venezi: “Vai a fare Sanremo!” Leggi anche: Una spilla contro Beatrice Venezi, la protesta degli orchestrali del Teatro La Fenice al concerto di Capodanno. Brugnaro: «Voglio vederla suonare» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La nebbia rosa e l’aria dei freddi vapori arrugginiti con la sera, il fischio del battello che sparve nel largo delle campane. Un triste davanzale, Venezia che abbruna le rose sul grande canale. Cadute le stelle, cadute le rose nel vento che porta il Natale. Alfonso - facebook.com facebook Terza corsia A4 Venezia–Trieste modello nazionale: nel 2025 un solo infortunio lieve su oltre 71 mila uomini/giorno. #Veneto #Friuli #Udine #Pordenone #Gorizia #Trieste #Venezia #Treviso #Cultura x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.