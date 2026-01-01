Come iniziare bene l'anno nuovo la psicologa | Ascoltarsi e lasciare andare il passato

Iniziare il nuovo anno con serenità richiede attenzione a sé stessi e capacità di lasciar andare il passato. La psicologa, intervistata da Fanpage.it, sottolinea che non esiste una formula universale, ma alcuni semplici consigli possono aiutare a vivere il 2024 con maggiore equilibrio e consapevolezza. Ascoltarsi e lasciar spazio al presente sono i primi passi per affrontare con tranquillità i mesi a venire.

A Fanpage.it la psicologa ha chiarito che non c'è un modo valido per tutti per iniziare bene l'anno nuovo e ha dato dei consigli preziosi per viverlo al meglio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

