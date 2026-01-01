Catherine De Noire, manager di uno dei più grandi bordelli d’Europa, descrive il Natale e il Capodanno in questo contesto. Durante le festività, alcuni clienti portano biscotti alle loro sex workers preferite, creando un’atmosfera particolare. A Capodanno, invece, l’ambiente si trasforma, diventando più movimentato e intenso. Un quadro sobrio e reale di come si vivono queste festività in un ambiente professionale e libero.

È la manager di uno dei più grandi bordelli d’Europa, dove le lavoratrici operano come libere professioniste. E ha raccontato a news.com.au quali sono le richieste dei clienti durante il periodo delle vacanze natalizie. Catherine De Noire ha spiegato che “dicembre è un mese impegnativo, a cominciare dalle feste aziendali: finiscono da noi perché, il più delle volte, sono tutti ubriachi e pensano ‘andiamo in un bordello, sarà divertente’. Devo dire che anche loro sono gruppi divertenti perché fanno festa, non creano problemi e restano comunque nel contesto del gruppo di lavoro”. Il giorno di Natale “il bordello è tranquillo, alcuni clienti abituali arrivano persino a preparare biscotti fatti in casa da regalare alle sex worker preferite”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Com’è il Natale in un bordello? Alcuni clienti portano i biscotti alle loro sex workers preferite e tornano a casa. A Capodanno tutto si trasforma, diventa selvaggio”: parla la manager Catherine De Noire

Leggi anche: Sex workers, centri massaggi e creator su Onlyfans: la retata degli evasori fiscali a Brescia

Leggi anche: Alcuni clienti Vodafone hanno perso il loro numero per sempre: perché le SIM sono state disattivate

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

NATALE 2025 I MIE CLIENTI SUPER FELICI!!!!! Z CLUB SELINUNTE TP - facebook.com facebook