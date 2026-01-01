Codice d’onore | tutto quello che c’è da sapere sul film

Da tpi.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Codice d’onore: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Codice d’onore (A Few Good Men), film drammatico del 1992 diretto da Rob Reiner con protagonisti Tom Cruise, Jack Nicholson e Demi Moore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Un giovane avvocato della marina degli Stati Uniti, il tenente Daniel Kaffee, viene incaricato di formare un collegio di difesa dinanzi alla corte marziale per due marines, il vice-caporale Dawson e il soldato scelto Downey, accusati dell’omicidio di un commilitone, il soldato semplice William T. 🔗 Leggi su Tpi.it

codice d8217onore tutto quello che c8217232 da sapere sul film

© Tpi.it - Codice d’onore: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi anche: Codice Unlocked: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi anche: Quello che non so di te: tutto quello che c’è da sapere sul film

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Cosa c'è nella mia borsa MK di Natale? #michaelkors

Video Cosa c'è nella mia borsa MK di Natale? #michaelkors

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.