Classifica Tournée 4 Trampolini 2026 | Domen Prevc scappa via dopo Garmisch-Partenkirchen
La 74ª edizione della Tournée dei Quattro Trampolini 2026 si svolgerà dal 28 dicembre al 6 gennaio. Dopo le tappe di Garmisch-Partenkirchen, Domen Prevc si distingue in classifica, allontanandosi dagli altri concorrenti. La competizione, tradizione invernale di rilievo, vede atleti provenienti da diversi paesi confrontarsi su quattro diverse località, offrendo uno spettacolo di tecnica e resistenza nel cuore della stagione invernale.
La 74ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini è in programma da domenica 28 dicembre a martedì 6 gennaio. Come da tradizione le quattro tappe della Vierschanzentournee si disputano nell’ordine a Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck ed infine Bischofshofen, con la graduatoria conclusiva della manifestazione che viene stilata sommando i punteggi totalizzati da ogni saltatore nelle otto serie di gara previste. Il favorito della vigilia per la conquista della mitica Aquila d’Oro è sicuramente lo sloveno Domen Prevc, dominatore della prima parte di stagione e leader incontrastato nella classifica generale di Coppa del Mondo dopo il weekend di Engelberg. 🔗 Leggi su Oasport.it
