Il Tour de Ski 2026 è iniziato il 28 dicembre a Dobbiaco, con una sprint maschile. La gara si svilupperà nel corso di quattro tappe, tra cui le prove in tecnica classica e libera, fino all’inseguimento di Capodanno. Klaebo mantiene la leadership nella classifica generale, mentre Pellegrino si avvicina al podio, confermando un equilibrio competitivo tra i favoriti di questa edizione.

Il Tour de Ski 2026 si è aperto il 28 dicembre con la sprint di Dobbiaco e rimarrà nella località italiana per le successive tre prove: la 10 km in tecnica classica del 29 dicembre, la mass start in tecnica libera del 31 dicembre e l’inseguimento in classica di Capodanno. Ci si trasferirà poi in Val di Fiemme per la sprint in classico del 3 gennaio e la mitica scalata del Cermis del 4 gennaio. Si preannuncia grande spettacolo in occasione delle sei tappe della prestigiosa competizione, giunta alla 20ma edizione. Si sommeranno i vari tempi degli atleti in ogni singola prova, con i dovuti bonus per i piazzamenti finali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de Ski 2026 uomini: Klaebo consolida la leadership, Pellegrino vicino al podio

Leggi anche: Classifica Tour de Ski 2026 uomini: Klaebo consolida la leadership, Pellegrino irrompe in top ten

Leggi anche: Classifica Tour de Ski 2026 uomini: Klaebo difende la leadership, Pellegrino saldo in top ten

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Klæbo e Skistad aprono vincendo il Tour de Ski: dominio norvegese nella sprint TL di Dobbiaco, Pellegrino 12/o e Cassol 10/a; Classifica Tour de Ski 2026 donne: Diggins allunga, Ganz nelle 20; Sci di fondo – La classifica del Tour de Ski dopo la terza tappa: comandano Klaebo e Diggins; Norvegia pigliatutto: Stenshagen fa sua la 10 km TC, Klaebo leader.

Classifica Tour de Ski 2026 uomini: Klaebo consolida la leadership, Pellegrino irrompe in top ten - Il Tour de Ski 2026 si è aperto il 28 dicembre con la sprint di Dobbiaco e rimarrà nella località italiana per le successive tre prove: la 10 km in ... oasport.it

LIVE Tour de Ski, Inseguimento Dobbiaco 2026 in DIRETTA: Pellegrino quarto per un soffio! Donne alle 12.30 - 28: La nostra diretta si conclude qui, appuntamento alle 12. oasport.it

Classifica Tour de Ski di Dobbiaco 2025 - Tre “norge” sul podio maschile, comanda Johannes Høsflot Klæbo. discoveryalps.it