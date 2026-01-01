Il Tour de Ski 2026, alla sua 20ª edizione, si svolge interamente in Italia con sei tappe. Dopo l'apertura a Dobbiaco, la competizione prosegue con diverse prove, tra cui sprint, endurance e inseguimenti, offrendo un'ampia panoramica del circuito mondiale di sci di fondo femminile. La classifica attuale vede Diggins in testa, con Ganz che si avvicina alle 10 posizioni, in un contesto di grande equilibrio e competitività.

Il Tour de Ski 2026 prevede sei tappe, tutte in Italia. Il prestigioso evento, giunto alla 20ma edizione, è incominciato il 28 dicembre con la sprint di Dobbiaco e rimarrà in questa località per le successive tre prove nel giro di tre giorni: la 10 km in tecnica classica del 29 dicembre, la mass start in tecnica libera del 31 dicembre e l’inseguimento in classica di Capodanno. Ci si trasferirà poi in Val di Fiemme per la sprint in classico del 3 gennaio e la mitica scalata del Cermis del 4 gennaio. Il titolo passerà di mano, visto che la norvegese Therese Johaug ha deciso di ritirarsi nella stagione che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de Ski 2026 donne: Diggins fugge via, Ganz vicina alle 10

Leggi anche: Classifica Tour de Ski 2026 donne: Diggins in testa, Ganz miglior italiana

Leggi anche: Classifica Tour de Ski 2026 donne: Diggins allunga, Ganz nelle 20

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Klæbo e Skistad aprono vincendo il Tour de Ski: dominio norvegese nella sprint TL di Dobbiaco, Pellegrino 12/o e Cassol 10/a; Classifica Tour de Ski 2026 donne: Diggins allunga, Ganz nelle 20; Sci di fondo – La classifica del Tour de Ski dopo la terza tappa: comandano Klaebo e Diggins; Norvegia pigliatutto: Stenshagen fa sua la 10 km TC, Klaebo leader.

Classifica Tour de Ski 2026 donne: Diggins fugge via, Ganz vicina alle 10 - Il prestigioso evento, giunto alla 20ma edizione, è incominciato il 28 dicembre con la sprint di ... oasport.it