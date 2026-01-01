Città di Castello la prima nata è Nour mentre a Branca c' è una neonata con la camicia

A Città di Castello, alle prime ore del 2026, è nata Nour, la prima neonata dell’anno, con un parto spontaneo alle 4:41 e un peso di 3,640 kg. A Branca, invece, è stata accolta una nuova arrivata, ancora senza nome, conosciuta come

La prima nata del 2026 all'ospedale di Città di Castello si chiama Nour. È venuta al mondo alle ore 4,41 tramite parto spontaneo, con un peso di 3 chili e 640 grammi. I genitori risiedono a Città di Castello. L'ultima bambina del 2025, invece, è stata Anna, nata alle 9,55 del 31 dicembre, sempre.

