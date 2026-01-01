Cinquanta interventi dei vigili del fuoco a Capodanno decine di cassonetti in fiamme

Da veneziatoday.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte di Capodanno, i vigili del fuoco del Veneziano sono intervenuti circa cinquanta volte, principalmente per incendi di cassonetti e contenitori dei rifiuti. Inoltre, sono state effettuate tre operazioni di sicurezza e salvataggio in incidenti stradali di lieve entità. Un intervento sobrio e puntuale per garantire la sicurezza della comunità in un momento di festeggiamenti.

Una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco del Veneziano la notte di Capodanno, decine le uscite per contenitori dei rifiuti andati a fuoco o coinvolti in principi d'incendio e 3 le operazioni di sicurezza e salvataggio negli incidenti stradali non gravi, accaduti.

