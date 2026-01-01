Cinquanta interventi dei vigili del fuoco a Capodanno decine di cassonetti in fiamme

Durante la notte di Capodanno, i vigili del fuoco del Veneziano sono intervenuti circa cinquanta volte, principalmente per incendi di cassonetti e contenitori dei rifiuti. Inoltre, sono state effettuate tre operazioni di sicurezza e salvataggio in incidenti stradali di lieve entità. Un intervento sobrio e puntuale per garantire la sicurezza della comunità in un momento di festeggiamenti.

Una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco del Veneziano la notte di Capodanno, decine le uscite per contenitori dei rifiuti andati a fuoco o coinvolti in principi d'incendio e 3 le operazioni di sicurezza e salvataggio negli incidenti stradali non gravi, accaduti. Il 115, per tutto il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Neve nell'entroterra, decine gli interventi dei vigili del fuoco: rimossi alberi e rami danneggiati Leggi anche: Un'auto e due cassonetti in fiamme: notte di lavoro per i vigili del fuoco Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Trieste colpita dalla Bora: danni e interventi dei vigili del fuoco; Bora furiosa nella notte di Natale, decine di interventi dei Vigili del fuoco tra Trieste e Gorizia VIDEO; I vigili del fuoco tracciano un bilancio del 2025: Stessi interventi dello scorso anno nonostante l'organico limitato; Trieste, la bora causa danni e interventi dei vigili del Fuoco. Notte di fuochi e petardi in Liguria: decine di cassonetti incendiati, vigili del fuoco al lavoro - Notte di Capodanno movimentata in Liguria: decine di cassonetti incendiati da petardi, vigili del fuoco impegnati tra Genova e le altre province. ligurianotizie.it

Capodanno, 770 interventi dei vigili del fuoco legati ai festeggiamenti: il Veneto 'batte' la Campania - Notte di San Silvestro di lavoro intenso per i vigili del fuoco che hanno svolto 770 interventi nella notte del 31 dicembre, tutti riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno. msn.com

Vigili del Fuoco, l’ultimo intervento dell’anno allo scoccare della mezzanotte: oltre 8mila operazioni nel 2025 - Un dato che testimonia l’impegno costante delle squadre operative, chiamate quotidianamente a fronteggiare emergenze di varia natura sul territorio provinciale. mbnews.it

Tra i casi più gravi un 19enne ferito da un artificio pirotecnico con amputazione di tre dita, oltre a interventi per aggressioni e intossicazioni etiliche. Parallelamente, notte intensa per i pompieri: circa 50 interventi a Genova per incendi di cassonetti e spazzatura - facebook.com facebook

Notte di Natale segnata dalla Bora tra Gorizia e Trieste: circa 50 interventi dei Vigili del Fuoco per alberi e tetti. #Friuli #Gorizia #Trieste #Cronaca #Video #Inevidenza x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.