Cinema | Zalone domina ancora le sale ma sboccia anche Primavera

Da leccotoday.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Checco Zalone continua a conquistare le sale cinematografiche con

Il film di Checco Zalone, Buen Camino, domina ancora gran parte delle sale lecchesi e lo farà fin dopo l'Epifania, monopolizzando le festività. Molti sold out, come a Casatenovo, anche la sera di San Silvestro.C'è spazio però anche per nuovi titoli in prima visione, quali Primavera di Damiano. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

cinema zalone domina ancora le sale ma sboccia anche primavera

© Leccotoday.it - Cinema: Zalone domina ancora le sale, ma sboccia anche "Primavera"

Leggi anche: Natale e il week-end al cinema: da Checco Zalone a “Primavera”

Leggi anche: Esce il nuovo film di Checco Zalone, panico tra i radical chic. Ma il cinema italiano regge anche grazie a lui

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Buen Camino domina il box office di Natale, Checco Zalone fa il record (italiano): conquistano anche le location; Zalone da record: Buen camino domina il box office italiano; Checco Zalone domina il botteghino anche a Santo Stefano: Buen Camino supera i 13,5 milioni in due giorni; “Buen Camino” travolge il box office: Checco Zalone domina le sale nel weekend di Santo Stefano.

cinema zalone domina saleChecco Zalone domina il box office: quanto ha incassato “Buen Camino” giorno per giorno - “Buen Camino”, diretto da Gennaro Nunziante, ha debuttato con numeri che ... urbanpost.it

cinema zalone domina saleI 20 film più visti del 2025 a livello globale - Né Avatar: Fuoco e cenere, né Jurassic World o Mission Impossible: in cima alla classifica dei più visti nel 2025 c'è un film cinese. lettera43.it

Checco Zalone divide il cinema: una sala dice no a “Buen Camino” - Nel Natale in cui Checco Zalone è tornato a dominare il box office con numeri da evento nazionale, c’è un piccolo cinema di provincia che ha deciso di fermarsi un passo prima. urbanpost.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.