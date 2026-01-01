Cinema | Zalone domina ancora le sale ma sboccia anche Primavera
Checco Zalone continua a conquistare le sale cinematografiche con
Il film di Checco Zalone, Buen Camino, domina ancora gran parte delle sale lecchesi e lo farà fin dopo l'Epifania, monopolizzando le festività. Molti sold out, come a Casatenovo, anche la sera di San Silvestro.C'è spazio però anche per nuovi titoli in prima visione, quali Primavera di Damiano. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
