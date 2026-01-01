Cina Xi punta alla modernizzazione socialista spingendo sull’hi-tech Tra le tensioni con la Ue e la fragile tregua con gli Usa

La Cina di Xi Jinping si concentra sulla promozione della “modernizzazione socialista”, con un forte impulso all’innovazione tecnologica. Mentre il paese affronta tensioni con l’Unione Europea e una fragile tregua con gli Stati Uniti, l’obiettivo è consolidare la crescita e la posizione internazionale. La leadership di Xi si inserisce in una continuità storica, puntando a rafforzare il ruolo della Cina nel contesto globale attraverso strategie di sviluppo e tecnologia.

“ Mao Zedong ha fatto rialzare la Cina, Deng Xiaoping l’ha resa ricca e Xi Jinping l’ha fatta diventare forte”. Non ha usato esattamente queste parole, ma era proprio questo che intendeva il presidente cinese quando nel 2017 arringò il partito all’alba del secondo mandato. A cinquant’anni esatti dalla morte del Grande Timoniere, le ambizioni di Xi per la nazione entrano in una nuova fase. I prossimi dodici mesi saranno cruciali per la Repubblica popolare. Il 2026 sancirà l’inizio del nuovo piano quinquennale, la strategia politico-economica con cui Pechino punta a compiere un grande balzo in avanti verso la “modernizzazione socialista”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cina, Xi punta alla “modernizzazione socialista” spingendo sull’hi-tech. Tra le tensioni con la Ue e la fragile tregua con gli Usa Leggi anche: La (fragile) tregua tra Trump e Xi obbliga l’Ue a decidere cosa fare con Pechino Leggi anche: La tregua commerciale tra Usa e Cina fa bene anche alla Ue. Adesso si tratta con Washington sui dazi Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Cina, le prospettive economiche e politiche per il 2026 nel discorso di fine anno di Xi Jinping. Cina, il discorso di fine anno di Xi Jinping: «La riunificazione con Taiwan è inarrestabile» - Il presidente cinese esalta la crescita economica del Paese e ribadisce la posizione di Pechino sull'isola, a poche ore dalla fine di massicce esercitazioni militari ... msn.com

Stretta sulle terre rare e modernizzazione delle forze armate, così la Cina punta a superare gli Stati Uniti nella competizione globale - "Ucraina, Palestina, Yemen, Iran, Somalia, Sudan, Afghanistan, Venezuela, Corea del Nord: il mondo è un mosaico di conflitti e di crisi in continua espansione. affaritaliani.it

Cina: produttore moto elettriche off-road punta a espandersi su mercato estero Sull'onda della transizione globale verso l'energia pulita, un produttore cinese di motociclette elettriche fuoristrada punta ad ampliare la propria presenza sul mercato globale facen x.com

CATL ha messo in funzione in Cina la più lunga rotta al mondo per il cambio rapido delle batterie (battery swap) dedicate ai camion elettrici: 1.250 km lungo l’asse Shanghai-Chengdu. L’iniziativa punta a rendere competitivo il trasporto pesante elettrico sulle l - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.