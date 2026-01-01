Cina Xi punta alla modernizzazione socialista spingendo sull’hi-tech Tra le tensioni con la Ue e la fragile tregua con gli Usa

Da ilfattoquotidiano.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cina di Xi Jinping si concentra sulla promozione della “modernizzazione socialista”, con un forte impulso all’innovazione tecnologica. Mentre il paese affronta tensioni con l’Unione Europea e una fragile tregua con gli Stati Uniti, l’obiettivo è consolidare la crescita e la posizione internazionale. La leadership di Xi si inserisce in una continuità storica, puntando a rafforzare il ruolo della Cina nel contesto globale attraverso strategie di sviluppo e tecnologia.

“ Mao Zedong ha fatto rialzare la Cina, Deng Xiaoping l’ha resa ricca e Xi Jinping l’ha fatta diventare forte”. Non ha usato esattamente queste parole, ma era proprio questo che intendeva il presidente cinese quando nel 2017 arringò il partito all’alba del secondo mandato. A cinquant’anni esatti dalla morte del Grande Timoniere, le ambizioni di Xi per la nazione entrano in una nuova fase. I prossimi dodici mesi saranno cruciali per la Repubblica popolare. Il 2026 sancirà l’inizio del nuovo piano quinquennale, la strategia politico-economica con cui Pechino punta a compiere un grande balzo in avanti verso la “modernizzazione socialista”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

cina xi punta alla modernizzazione socialista spingendo sull8217hi tech tra le tensioni con la ue e la fragile tregua con gli usa

© Ilfattoquotidiano.it - Cina, Xi punta alla “modernizzazione socialista” spingendo sull’hi-tech. Tra le tensioni con la Ue e la fragile tregua con gli Usa

Leggi anche: La (fragile) tregua tra Trump e Xi obbliga l’Ue a decidere cosa fare con Pechino

Leggi anche: La tregua commerciale tra Usa e Cina fa bene anche alla Ue. Adesso si tratta con Washington sui dazi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cina, le prospettive economiche e politiche per il 2026 nel discorso di fine anno di Xi Jinping.

cina xi punta modernizzazioneCina, il discorso di fine anno di Xi Jinping: «La riunificazione con Taiwan è inarrestabile» - Il presidente cinese esalta la crescita economica del Paese e ribadisce la posizione di Pechino sull'isola, a poche ore dalla fine di massicce esercitazioni militari ... msn.com

Stretta sulle terre rare e modernizzazione delle forze armate, così la Cina punta a superare gli Stati Uniti nella competizione globale - "Ucraina, Palestina, Yemen, Iran, Somalia, Sudan, Afghanistan, Venezuela, Corea del Nord: il mondo è un mosaico di conflitti e di crisi in continua espansione. affaritaliani.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.