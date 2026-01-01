Cina nel Sichuan attivato importante progetto fotovoltaico ad alta quota

Nel Sichuan, Cina, è stato attivato un progetto fotovoltaico ad alta quota, situato nella regione superiore del fiume Jinsha. Questa iniziativa fa parte di un programma volto allo sviluppo di energie rinnovabili e si è conclusa con successo, collegando il sistema alla rete elettrica. Si tratta di un passo importante nella promozione di fonti di energia sostenibili e innovative nel territorio.

CHENGDU (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Un progetto pilota nell'ambito di un'iniziativa sulle nuove energie, nel corso superiore del fiume Jinsha, è stato collegato con successo alla rete elettrica martedì. Il progetto di energia fotovoltaica di Batang, sviluppato dalla China Huadian Corporation Ltd., un'importante azienda statale che produce energia, ha una capacità di 1,2 milioni di chilowatt. Rappresenta un elemento chiave del 14esimo Piano quinquennale cinese (2021-2025). Situato a un'altitudine compresa tra i 4.000 e i 5.100 metri nella contea di Batang, nella prefettura autonoma tibetana di Garze, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il progetto si estende su un'area di circa 25.

