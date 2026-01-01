La CPS Professional Team, tra le squadre ciclistiche più riconosciute in Italia, annuncia il suo debutto in Toscana per il 2026. Con una nuova maglia e un rinnovato staff tecnico, la formazione si prepara a affrontare la stagione con un roster aggiornato, inclusi gli atleti juniores. L’arrivo in Toscana segna un passo importante nel percorso di crescita e consolidamento del team nel panorama ciclistico nazionale.

Firenze, 1 gennaio 2026 – Una delle squadre ciclistiche più conosciute ed apprezzate in Italia, la CPS Professional Team si rinnova integralmente con una nuova maglia per il nuovo anno ciclistico, presentando anche diverse novità sia nello staff tecnico che in quello degli atleti della categoria juniores. Quanto al nuovo look per il 2026, la divisa è stata creata e prodotta da Neb 18, e la vedremo in gara al debutto stagionale fissato per domenica primo marzo a Cerbaia di Lamporecchio in provincia di Pistoia dove si disputerà il Gran Premio Giuliano Baronti a carattere nazionale. La formazione con a capo il Team Manager Clemente Cavaliere, noto personaggio del ciclismo, continuerà a indossare i suoi tradizionali colori blu e nero, con l'aggiunta di nuovi sponsor mentre il nutrito staff tecnico comprende Pasquale Santoro, Maurizio Caposella, Giuseppe Di Fresco, Roberto Moretti, Alessandro Mansueto e il fiorentino Francesco Casagrande, che avranno il compito di portare avanti un progetto solido e ricco di promesse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo. la CPS Professional Team approda in Toscana con il 2026

