Chivu Inter fiducia e rifondazione | la dirigenza sceglie la continuità

Il club nerazzurro si prepara a un nuovo capitolo, puntando sulla continuità e sulla fiducia nel progetto attuale. La dirigenza interista ha scelto di mantenere la guida dell’allenatore romeno, Chivu, e di intervenire con un rinnovamento mirato della rosa. Questa strategia mira a rafforzare la stabilità e a costruire un futuro solido, mantenendo saldo l’obiettivo di competere ai massimi livelli.

Inter News 24 Chivu Inter, il club nerazzurro prepara un profondo rinnovamento della rosa affidandosi all’allenatore romeno. Il lavoro svolto fin qui da Cristian Chivu, allenatore romeno alla guida dei nerazzurri, è stato giudicato positivamente dalla dirigenza dell’Inter. È ancora presto per bilanci definitivi, ma la proprietà ha scelto una linea chiara: puntare sull’attuale tecnico e affidargli un compito delicato, quello di accompagnare il club in una fase di profondo rinnovamento. Come sottolinea Tuttosport, sarà proprio Chivu a guidare la rifondazione tecnica a partire dalla prossima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, fiducia e rifondazione: la dirigenza sceglie la continuità Leggi anche: Chivu Inter, il tecnico sceglie la continuità a Riad: niente calcoli, conta solo il Bologna Leggi anche: Doppio colpo Inter a gennaio: la dirigenza vuole accontentare Chivu Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Vieri: “Inter, Chivu deve sistemare una cosa. Fiducia a Luis Henrique e su Frattesi alla Juve”; Vieri: L'Inter resta la migliore del campionato, a Luis Henrique serve fiducia. Esposito simile a me?.... Inter, la rifondazione di Chivu. Tre nomi a centrocampo, corsa a due in difesa e Giovane… - Manca ancora tantissimo per fare i bilanci, ma la proprietà vuole puntare sul tecnico e gli affiderà un compito difficile ... msn.com

