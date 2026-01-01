Chignolo Po | esce di strada mentre va al cenone gravissimo automobilista

A Chignolo Po, nella notte di Capodanno, un uomo di 39 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della vettura e uscire di strada mentre si dirigeva al cenone. L’incidente si è verificato nella serata del 1° gennaio 2026, coinvolgendo un solo veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e avviare le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Chignolo Po, 1 gennaio 2026 – Esce di strada mentre va al cenone: automobilista di 39 anni resta gravemente ferito. L’incidente si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 31 dicembre, nel territorio comunale di Chignolo Po, mentre si stava recando a una festa organizzata per San Silvestro. Il 39enne è uscito di strada mentre si trovava alla guida della sua auto, non c'erano altre persone a bordo con lui. Soccorso dagli operatori del 118, giunti sul posto con tempestività, è stato trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia. Sarebbe in pericolo di vita. Il bilancio. In altri incidenti verificatisi nell'ultima notte dell'anno lungo le strade del Pavese, sono rimaste ferite altre persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chignolo Po: esce di strada mentre va al cenone, gravissimo automobilista Leggi anche: San Benedetto Po: autocarro esce di strada e rimane in bilico, appoggiato su un fianco Leggi anche: Esce di strada e abbatte un muro. Gravissimo meccanico di 36 anni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Chignolo Po: esce di strada mentre va al cenone, gravissimo automobilista - L’incidente nella serata: il ferito – che viaggiava da solo – è stato trasportato al San Matteo. ilgiorno.it

Un’altra croce sull’ex statale 234: Alessandra Chiecchi morta nello schianto tra la sua auto e un tir - Cremona, dopo aver svoltato a sinistra, verso Casalpusterlengo, uscendo da via Mostiola. ilgiorno.it

Incidente a Chignolo Po, sbanda con la macchina sulla Provinciale e colpisce un autoarticolato: morta 68enne - Potrebbe essere stato un malore improvviso la causa che ha portato allo scontro frontale di stamattina. milano.corriere.it

Il pm di Bergamo Emanuele Marchisio ha chiesto l'ergastolo per Moussa Sangare, il 30enne imputato per l'omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate in via Castegnate a Chignolo d'isola la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024. Per l'accusa sussistono le ag - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.