Chiese fortificazioni e piazzette tra montagne e mare | questo è il borgo più bello della Liguria

Tra montagne e mare, questo borgo ligure si distingue per la sua architettura storica e il paesaggio unico. Chiese, fortificazioni e piazzette creano un’atmosfera autentica, mentre le tradizioni e i sapori locali arricchiscono l’esperienza. Situato nel cuore della Riviera di Ponente, rappresenta una delle più affascinanti mete storiche e culturali della Liguria, ideale per chi desidera scoprire un angolo di autentica italianità.

Tra mura medievali, arte barocca e sapori liguri, offre itinerari tra storia, cultura e gastronomia per un viaggio nella Riviera di Ponente Immerso nel cuore della Riviera Ligure di Ponente, si riconferma una delle gemme più preziose tra i borghi storici italiani. Situato nella provincia di Savona, questo antico rione di Finale Ligure è una tappa imprescindibile per gli appassionati di storia, arte, natura e gastronomia ligure. Un bellissimo borgo in Liguria – (lopinionista.it) Circondato da possenti mura medievali, conserva intatto un fascino senza tempo, arricchito da un patrimonio architettonico e culturale di rilievo, che si integra perfettamente con l'offerta turistica contemporanea.

