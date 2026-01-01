Chiesa Juve ritorno in bilico? Quella rivale vuole beffare a tutti i costi la squadra bianconera
La trattativa tra Chiesa e la Juventus si trova in una fase di incertezza, mentre l’Inter valuta possibili strategie alternative. La possibilità di un ritorno del calciatore rimane in bilico, con la società nerazzurra che osserva attentamente gli sviluppi. In un contesto di mercato complesso, le dinamiche tra le principali squadre italiane continuano a suscitare interesse e a influenzare gli equilibri del campionato.
Intrigo Chiesa-Juve: l’Inter studia lo sgarbo e la scommessa tattica. La situazione attuale Mentre le cronache sportive si concentravano sul possibile ritorno di Joao Cancelo, il mercato dell’Inter si prepara a un colpo di scena clamoroso, capace di riaccendere il derby d’Italia. Secondo un’indiscrezione lanciata da Libero, i radar nerazzurri si sono spostati con decisione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Osimhen-Juve, ritorno di fiamma? Spunta una nuova rivale che potrebbe ostacolare la squadra bianconera
Leggi anche: Yildiz Juventus, rinnovo in bilico: quella big inglese lo vuole a tutti i costi
Fantacalcio Juve, il ritorno di Chiesa non prende quota: la volontà dell’ex Fiorentina; Noa Lang in bilico, ritorno di fiamma per Chiesa? La posizione di Conte; McKennie-Juve, rinnovo in bilico: spunta la tentazione MLS; Juventus, suggestione Chiesa: ritorno per rinforzare l’attacco?.
Chiesa, la Juve può fare un tentativo per un prestito - Il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus sarebbe un'ipotesi concreta: come riportato da "La Gazzetta dello Sport", i bianconeri sarebbero effettivamente interessati a ... tuttojuve.com
Chiesa e il possibile ritorno alla Juve. Favorevoli o contrari? Il parere di cinque esperti - Del figlio d'arte, oggi al Liverpool, se ne parla in chiave Juventus: il classe 1997 potrebbe tornare in prestito in bianconero in cerca ... tuttojuve.com
Juve, Gramellini: 'Ritorno di Chiesa? Una voce che tenderei a escludere categoricamente' - Se Chiesa, stando alle parole di Gramellini, non può essere un nome spendibile per la Juventus, discorso diverso va fatto per Napoli e Roma. it.blastingnews.com
#Chiesa alla #Juventus #Rampulla non ha dubbi - facebook.com facebook
#Juventus #Juve #mercato #Perin #Chiesa #Spalletti #auguri #buon2026 VIDEO x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.