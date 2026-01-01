Chiara Ferragni e il Capodanno senza figli in Colombia il mistero dietro le foto | chi c’era con lei e chi non si è proprio visto
Chiara Ferragni ha scelto di trascorrere il Capodanno 2025 in Colombia, lontano dalle consuete celebrazioni italiane. Le foto condivise sui social mostrano un soggiorno senza i figli, ma molti dettagli rimangono ancora poco chiari. Chi era con lei durante questa fuga e chi invece non è stato immortalato? Un’occasione per scoprire i motivi di questa scelta e i dettagli di un viaggio che ha suscitato interesse e curiosità.
Chiara Ferragni ha deciso di salutare il 2025 dall’altra parte del mondo, optando per una destinazione decisamente fuori dagli schemi rispetto agli anni scorsi. Dopo aver trascorso il Natale in Italia con i figli Leone e Vittoria, l’imprenditrice digitale è volata in Colombia, dividendosi tra Medellín e Cartagena. Un viaggio che sembra più di una semplice vacanza, a cominciare dalla compagnia che l’influencer ha scelto per la fuga in Colombia. Tour tra cultura e natura: chi c’era con lei. Durante la sua permanenza a Medellín, Ferragni ha documentato con tante foto per lo più in solitaria le diverse tappe del suo tour. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Capodanno, dove vanno i vip in vacanza: Michelle Hunziker in Messico, Chiara Ferragni in Colombia (senza figli), Belen da sola alle Maldive
Leggi anche: Chiara Ferragni vola in Colombia senza figli e Trochetti Provera, i rumors sulla crisi con l’imprenditore
Capodanno, vacanze vip: Chiara Ferragni in Colombia (senza figli), Belen da sola alle Maldive, Michelle Hunziker in Messico; La vacanza di Capodanno di Chiara Ferragni: dove festeggerà l’arrivo dell’anno nuovo; Capodanno, vip in vacanza: Michelle Hunziker in Messico, Chiara Ferragni in Colombia (senza figli), Belen da sola alle Maldive; Perché Chiara Ferragni sta a Medellin? Il viaggio-fuga in Colombia per Capodanno e le voci su un nuovo fidanzato.
Chiara Ferragni, la fuga in Colombia per il Capodanno senza figli: festa speciale a Cartagena (con una nuova fiamma?) - Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale con oltre 28 milioni di follower, è volata a trascorrere il suo Capodanno dall'altra parte ... msn.com
Chiara Ferragni, la fuga in Colombia per il Capodanno senza figli: festa speciale a Cartagena, chi era con lei - Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale con oltre 28 milioni di follower, è volata a trascorrere il suo Capodanno dall'altra parte del mondo scegliendo una meta ... leggo.it
Chiara Ferragni, la fuga in Colombia per il Capodanno senza figli: festa speciale a Cartagena - Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale con oltre 28 milioni di follower, è volata a trascorrere il suo Capodanno dall'altra parte ... msn.com
Né Ferragni né Provera hanno mai ufficializzato la loro relazione che però ora sembra davvero finita con la Ferragni, che, tra l’altro, ha deciso di volare in Colombia per questa fine dell’anno. " A quanto pare, la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti P - facebook.com facebook
Chiara Ferragni ha optato per un Capodanno esotico e avventuroso in Colombia, in compagnia della sorella Valentina e di amici #Capodanno2026 x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.