Chi sono i tre ragazzi italiani ricoverati al Niguarda

Al momento non sono disponibili dettagli ufficiali sui tre ragazzi italiani ricoverati al Niguarda, coinvolti nell’incidente di Crans-Montana. La notizia ha suscitato preoccupazione e attenzione, mentre le autorità italiane monitorano la situazione e forniscono aggiornamenti sui loro stati di salute. Restano in corso le verifiche e le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente e assicurare supporto alle persone coinvolte.

Mentre in Svizzera si piangono le 47 vittime dell'incendio a Crans-Montana, in Italia stanno per arrivare tre ragazzi italiani coinvolti nell'esplosione. A darne comunicazione è l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso. I giovani saranno trasferiti presso l'ospedale Niguarda di Milano. Stando a quanto riferito da Bertolaso, alcuni elicotteri Areu sono partiti per andare a prendere i tre italiani, atterrando a Sion. I ragazzi hanno riportato gravi ustioni, ma sono trasportabili, pertanto è possibile procedere con il trasferimento all'ospedale milanese. "Sono tre giovani, una ragazza che non ha neanche 30 anni più altri due giovanissimi di 16 anni ", ha dichirato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso.

Crans-Montana, tre pazienti in arrivo al Niguarda. Bertolaso: Una ragazza di 30 anni e due di 16

