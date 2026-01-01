Chi sono i proprietari del bar di Crans-Montana dove è avvenuta la strage

I proprietari del bar di Crans-Montana dove è avvenuta la tragedia sono ancora oggetto di indagine. Al momento, non sono stati resi noti dettagli ufficiali riguardo alle identità dei gestori o alle circostanze specifiche dell’incidente. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità, che stanno lavorando per chiarire quanto accaduto e fare luce sulle responsabilità coinvolte.

La tragedia che ha colpito Crans-Montana nella notte di Capodanno continua a scuotere la Svizzera e l'Europa. L'incendio scoppiato all'interno del bar-discoteca Le Constellation ha causato almeno 47 vittime e oltre 100 feriti, molti dei quali in gravi condizioni. Intanto emergono nuovi dettagli sui proprietari del locale, una coppia di ristoratori francesi. Secondo il registro di commercio del Canton Vallese, il bar era di proprietà di Jacques e Jessica Moretti, che avevano rilevato l'attività nel 2015. I due sono sopravvissuti, ma risultano profondamente scossi dall'accaduto. Jessica Moretti, presente nel locale al momento del rogo, ha riportato ustioni a un braccio ed è stata coinvolta direttamente nell'incendio.

