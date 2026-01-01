I primi neonati del 2026 in Italia sono stati registrati in diverse strutture, tra cui l’Ospedale Vittore Buzzi di Milano. Questo ospedale, tra i principali centri di maternità della città, ha dato il benvenuto ai primi bambini dell’anno, segnando l’inizio di un nuovo ciclo. Da Milano a Catania, le nascite del primo gennaio testimoniano l’inizio di un nuovo anno, con i primi piccoli arrivati sul filo dei secondi.

A Milano il primo vagito del 2026 è al Buzzi. Il nuovo anno si è aperto con una nascita all’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano, uno dei principali punti di riferimento per la maternità in città. Alle 00.01 del 1° gennaio 2026 è nato Filippo, primo milanese dell’anno. Il piccolo pesa 2.780 grammi ed è venuto alla luce in buone condizioni di salute, così come la mamma, seguita dall’équipe ostetrica del presidio ospedaliero milanese. Un inizio simbolico che ha segnato l’avvio del nuovo anno per l’intera città. Al Melloni la prima nascita femminile: benvenuta Isabella. Pochi minuti dopo, alle 00. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chi sono i primi nati in Italia del 2026: da Milano a Catania sul filo dei secondi

