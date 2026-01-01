Chi sono gli italiani dispersi nell' incendio in Svizzera | Aiutatemi a ritrovare mio figlio Giovanni

Un incendio in Svizzera ha coinvolto alcuni italiani, tra cui il giovane Giovanni, di cui si cercano ancora notizie. La famiglia e le autorità stanno facendo il possibile per rintracciarlo, ma al momento non ci sono aggiornamenti certi. Chiunque abbia informazioni o possa offrire aiuto è invitato a contattare le autorità competenti, contribuendo così a rintracciare Giovanni e a fornire supporto a chi è stato colpito da questa tragedia.

Strage di Capodanno in Svizzera, almeno 47 morti e 100 feriti. Tajani: "Una quindicina di italiani negli ospedali, 16 i dispersi" - Strage ad una festa di Capodanno nella famosa località sciistica svizzera di Crans Montana. affaritaliani.it

Disperso il 16enne Giovanni Tamburi nella strage di Capodanno in Svizzera, la madre: “Aiutatemi a trovarlo” - Nella strage di Capodanno in Svizzera disperso il 16enne Giovanni Tamburi, la madre: "Un amico mi ha detto che sono scappati dopo che è scoppiato ... fanpage.it

Ci sono "12-15 italiani trovati in ospedale e altrettanti sono i dispersi". Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani collegato con Retequattro. - facebook.com facebook

+++ Strage in Svizzera, Tajani: ci sono italiani coinvolti x.com

