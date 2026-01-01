Chi sono gli italiani dispersi nell' incendio in Svizzera | Aiutatemi a ritrovare mio figlio Giovanni
Un incendio in Svizzera ha coinvolto alcuni italiani, tra cui il giovane Giovanni, di cui si cercano ancora notizie. La famiglia e le autorità stanno facendo il possibile per rintracciarlo, ma al momento non ci sono aggiornamenti certi. Chiunque abbia informazioni o possa offrire aiuto è invitato a contattare le autorità competenti, contribuendo così a rintracciare Giovanni e a fornire supporto a chi è stato colpito da questa tragedia.
"Stiamo chiamando tutti gli ospedali, ma nessuno sa niente, anche perché chi arriva è in pessime condizioni. Aiutatemi a ritrovare mio figlio". È l'appello disperato di Carla Masiello, bolognese, rilanciato da Repubblica e Ansa. Suo figlio Giovanni Tamburi è tra i cittadini italiani dispersi dopo. 🔗 Leggi su Today.it
