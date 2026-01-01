Chi era Juan Pedro Franco l’uomo più obeso del mondo?

Juan Pedro Franco, originario del Messico, è stato riconosciuto dal Guinness World Records come l’uomo più obeso del mondo in passato. La sua condizione ha attirato l’attenzione internazionale e ha portato a riflessioni sulla salute e le sfide legate all’obesità grave. La sua storia è un esempio di come problemi di peso possono influenzare la vita di una persona, evidenziando l’importanza di interventi medici e supporto.

Juan Pedro Franco, cittadino messicano, è stato per alcuni anni conosciuto come l'uomo più obeso del mondo, titolo riconosciuto dal Guinness World Records. La sua vicenda personale, segnata da una lotta durissima contro l'obesità patologica, è tornata all'attenzione dell'opinione pubblica dopo la sua scomparsa, avvenuta il 24 dicembre all'età di 41 anni. Una morte causata da una grave infezione renale con successive complicazioni sistemiche, come riportato dal Daily Mail. La fama internazionale di Franco risale al 2017, quando il suo peso aveva raggiunto quasi i 600 chilogrammi. In quel periodo, le sue condizioni fisiche erano estremamente critiche: era quasi completamente allettato e dipendeva in tutto e per tutto dall'assistenza di familiari e personale sanitario per svolgere anche le più semplici attività quotidiane.

