Il gesto di mettere o non mettere like sui social può sembrare semplice, ma può nascondere implicazioni più profonde. Recenti eventi in Turchia hanno evidenziato come un semplice apprezzamento possa influenzare relazioni e decisioni di vita. In questa guida, analizzeremo il significato dei

Mettere o non mettere «mi piace» sui social. questo il dilemma. In questi giorni ha fatto discutere un caso avvenuto in Turchia, dove mettere like con apprezzamenti espliciti ai post di altre donne (o uomini) è stato ritenuto motivo valido di divorzio. La sentenza per «violenza emotiva» ha infatti aperto un ampio dibattito. In particolare, mettere un cuore sotto le foto di persone al di fuori della coppia costituisce «un elemento destabilizzante della fiducia tra i coniugi». Secondo quanto emerso dagli atti, il coniuge trascorreva ore e ore su Instagram e Facebook, interagendo continuamente con i contenuti pubblicati da altre persone di sesso femminile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Chi di like ferisce di like perisce... Guida ai "Mi piace"

Leggi anche: Renato Sali si racconta: «Chi mi piace oggi? Dimarco dell’Inter. Io mi ispiravo a Breitner, il calcio oggi mi delude. Ho marcato le migliori ali destre: ecco chi erano»

Leggi anche: Adani sicuro: «Chivu è da grande squadra, mi piace anche quando non mi piace l’Inter!»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Un essere umano protegge. Chi ferisce un animale innocente è solo un MOSTRO. - facebook.com facebook