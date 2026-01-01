Chi affronterà Jasmine Paolini in United Cup contro la Francia? Cambia tutto senza Boisson

In occasione della United Cup, Jasmine Paolini esordirà contro Belinda Bencic, al suo primo match stagionale. L'incontro si terrà domenica 4 gennaio alle ore 10. Con il cambio di avversaria, senza la presenza di Boisson, il confronto assume un valore particolare per entrambe le giocatrici. Seguendo questa partita, si potrà seguire l'andamento della rappresentativa italiana nel torneo.

Jasmine Paolini affronterà Belinda Bencic in occasione del suo esordio stagionale: l'appuntamento è per domenica 4 gennaio (ore 10.00) nel match che aprirà il confronto tra Italia e Svizzera nella United Cup, la competizione per Nazionali miste che aprirà ufficialmente il nuovo anno tennistico e che fungerà da tappa di avvicinamento agli Australian Open. La toscana incrocerà la numero 11 del ranking WTA sul cemento di Perth, per poi passare il testimone a Flavio Cobolli, atteso dal testa a testa con l'eterno Stan Wawrinka. Il 6 gennaio, invece, l'Italia scenderà in campo per fronteggiare la Francia nella seconda e ultima partita della fase a gironi, con l'obiettivo di inseguire il primo posto in modo da qualificarsi ai quarti di finale (passerà anche la migliore seconda classificata nei tre gironi di Perth).

