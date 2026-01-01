Chelsea separazione shock | Enzo Maresca lascia nel giorno di Capodanno

Il Chelsea ha comunicato la separazione da Enzo Maresca, il giorno di Capodanno. Questa decisione segna un cambiamento importante per il club londinese all'inizio del 2026, interrompendo un percorso che sembrava promettente. La notizia rappresenta una svolta significativa nel calcio europeo, aprendo nuovi scenari per il futuro del Chelsea e della gestione tecnica della squadra.

Il 2026 del calcio europeo si apre con una scossa improvvisa arrivata da Londra. Il Chelsea ha annunciato la separazione da Enzo Maresca, chiudendo un capitolo che sembrava destinato a durare più a lungo e che invece si interrompe nel giorno simbolico dell’anno nuovo. La conferma è arrivata direttamente dal club, che ha ufficializzato l’addio con un comunicato dai toni istituzionali, ringraziando l’allenatore italiano per i successi conquistati e archiviando senza preavviso un progetto tecnico che, all’esterno, appariva ancora solido. Chelsea-Maresca, fine improvvisa di un ciclo. Il distacco sorprende per tempi e modalità, ma non cancella quanto costruito. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Leggi anche: Maresca lascia il Chelsea: ufficiale la separazione

Leggi anche: Enzo Maresca, addio col botto al Chelsea: l’allenatore italiano lascia in polemica con la proprietà

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Chelsea shock, Maresca si dimette! Terremoto in Premier, che sta succedendo - La decisione del tecnico italiano: è pronto a lasciare la guida dei Blues in questo avvio di 2026. tuttosport.com