Chelsea separazione shock | Enzo Maresca lascia nel giorno di Capodanno
Il Chelsea ha comunicato la separazione da Enzo Maresca, il giorno di Capodanno. Questa decisione segna un cambiamento importante per il club londinese all'inizio del 2026, interrompendo un percorso che sembrava promettente. La notizia rappresenta una svolta significativa nel calcio europeo, aprendo nuovi scenari per il futuro del Chelsea e della gestione tecnica della squadra.
Il 2026 del calcio europeo si apre con una scossa improvvisa arrivata da Londra. Il Chelsea ha annunciato la separazione da Enzo Maresca, chiudendo un capitolo che sembrava destinato a durare più a lungo e che invece si interrompe nel giorno simbolico dell’anno nuovo. La conferma è arrivata direttamente dal club, che ha ufficializzato l’addio con un comunicato dai toni istituzionali, ringraziando l’allenatore italiano per i successi conquistati e archiviando senza preavviso un progetto tecnico che, all’esterno, appariva ancora solido. Chelsea-Maresca, fine improvvisa di un ciclo. Il distacco sorprende per tempi e modalità, ma non cancella quanto costruito. 🔗 Leggi su Como1907news.com
