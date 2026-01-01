Chelsea Maresca verso l’esonero | rapporto tecnico-club al capolinea

Enzo Maresca potrebbe lasciare il ruolo di allenatore del Chelsea nelle prossime ore, con il rapporto tra tecnico e club ormai giunto a una fase conclusiva. La decisione definitiva sulla sua posizione al comando della squadra sarà comunicata a breve, segnando un possibile cambiamento nella gestione tecnica del club londinese.

Enzo Maresca è a un passo dall’addio al Chelsea, e la decisione definitiva sul suo futuro dovrebbe essere presa oggi. Secondo i media britannici, non c’è garanzia che Maresca sarà in panchina domenica contro il Manchester City, dopo la rottura dei rapporti con il club. Secondo Sky Sports News Uk l’allenatore italiano rischia di perdere il lavoro visti i risultati deludenti, reduce da una vittoria in sette partite di Premier League in un contesto di tensione. Il contratto di Maresca scade nell’estate del 2029, con un’opzione del club per un ulteriore anno. Sempre secondo i media britannici il favorito per il dopo Maresca al Chelsea sarebbe il britannico Liam Rosenior, allenatore dello Strasburgo in Ligue 1, club di proprietà dello stesso gruppo che guida il Chelsea. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chelsea, Maresca verso l’esonero: rapporto tecnico-club al capolinea Leggi anche: Maresca Juve: il tecnico del Chelsea esce allo scoperto sul futuro e parla anche dei bianconeri! Svela tutta la verità verso la prossima stagione…Parole nette Leggi anche: Maresca, tecnico del Chelsea, respinge i legami con il Manchester City Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Crisi Chelsea, il 2026 è subito clamoroso? Maresca va verso l'esonero! - Il 2026 inizia con una clamorosa notizia che arriva dall'Inghilterra: secondo quanto riportato da Sky Sports UK Enzo Maresca è ad un passo dall'addio al Chelsea. tuttonapoli.net

In Inghilterra sicuri, Maresca si prepara a lasciare il Chelsea - In Inghilterra sono ormai scuri che il 2026 del club londinese non sarà con il tecnico italiano che vede al capolinea la sua avventura con la squadra d ... sport.quotidiano.net

Maresca verso il Mondiale per Club: «Per il mio Chelsea sarà eccitante partecipare a un torneo del genere» - Il tecnico 45enne, dopo esperienze al Parma, al Manchester City (come vice di Guardiola) e al Leicester è approdato a Londra per ... ilmessaggero.it

Sky Sport UK - Clamoroso al #Chelsea: #Maresca può lasciare subito, in dubbio la sua presenza in panchina contro il City x.com

BREAKING NEWS INGHILTERRA Il futuro di Enzo Maresca al Chelsea è in discussione, la situazione è tesa e i dubbi si intensificano. Il club e l'allenatore stanno valutando i recenti risultati e la situazione generale. #allenaremania #Chelsea #Maresca - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.