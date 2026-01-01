Chelsea la situazione è precipitata | Enzo Maresca potrebbe presentare le dimissioni

Il Chelsea si trova in una fase di incertezza, con possibili cambiamenti in vista. Secondo il Times, la dirigenza londinese ha programmato un incontro con l’allenatore Enzo Maresca per valutare l’andamento della stagione e le prospettive future. La situazione potrebbe portare a decisioni importanti, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per il club.

Il 2026 in casa Chelsea potrebbe cominciare con una rivoluzione. Secondo il Times la dirigenza della formazione londinese incontrerà in giornata Enzo Maresca per fare il punto della stagione. Non si esclude una clamorosa decisione del tecnico italiano che potrebbe anche dimettersi. Il Chelsea ha vinto solo una delle ultime sette partite di Premier League. La squadra è stata fischiata a Stamford Bridge dopo il pareggio per 2-2 di martedì contro il Bournemouth. A creare una profonda incertezza sulla sua posizione è soprattutto il rapporto ormai teso tra l’allenatore e i vertici del club. Lo stesso tecnico che, secondo quanto riferito, starebbe valutando le proprie opzioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

