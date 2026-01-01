Che cosa sorgerà nell' ex Macello | lo spiega il sindaco e non si tratta di case
L’ex Macello di Monza sta vivendo una fase di trasformazione. Dopo l’allarme sollevato il 30 dicembre riguardo ai lavori di taglio degli alberi, il sindaco ha chiarito quali saranno i futuri sviluppi dell’area, precisando che non si tratterà di nuove abitazioni. La questione ha suscitato interesse tra i cittadini, desiderosi di conoscere quale destinazione avrà l’ex mattatoio e come cambierà il volto di questa zona della città.
Che cosa sta succedendo all’ex macello e soprattutto che cosa diventerà l’ex mattatoio di Monza? Questa la domanda che sta sempre più circolando nelle ultime ore dopo che lo scorso 30 dicembre era stato lanciato l’allarme di operai al lavoro nella grande area impegnati a tagliare gli alberi. La. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: “Ho la diastasi”: la conduttrice italiana lo rivela così. Di cosa si tratta e gli altri vip che ne soffrono
Leggi anche: “Attenzione ai consigli dei social, non tutto quello che si vede su TikTok funziona”: dal casco ad infrarossi al massaggiatore per lo scalpo, il tricologo spiega cosa funziona e cosa no contro la caduta dei capelli
LA TREGUA DI NATALE, 1914. "Eppure non si può fare a meno di immaginare cosa accadrebbe se lo spirito che si è rivelato qui fosse colto dalle nazioni del mondo." "Ovviamente, conflitti devono sempre sorgere. Ma che succederebbe se i nostri governanti s - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.