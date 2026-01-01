Che cosa sorgerà nell' ex Macello | lo spiega il sindaco e non si tratta di case

L’ex Macello di Monza sta vivendo una fase di trasformazione. Dopo l’allarme sollevato il 30 dicembre riguardo ai lavori di taglio degli alberi, il sindaco ha chiarito quali saranno i futuri sviluppi dell’area, precisando che non si tratterà di nuove abitazioni. La questione ha suscitato interesse tra i cittadini, desiderosi di conoscere quale destinazione avrà l’ex mattatoio e come cambierà il volto di questa zona della città.

