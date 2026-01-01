Che cosa mangeremo nel 2026? Il nostro sondaggio annuale Terza puntata | gli chef che ci sorprenderanno

Quali saranno le tendenze culinarie nel 2026? Nel nostro consueto sondaggio annuale, analizziamo le previsioni di esperti, chef e critici gastronomici per scoprire le novità che caratterizzeranno la nostra alimentazione futura. In questa terza puntata, ci concentriamo sugli chef che potrebbero portare innovazione e sorprese alla scena gastronomica nei prossimi anni.

Terza puntata del nostro consueto sondaggio tra gli opinion leader, i giornalisti e i critici gastronomici su quello che ci aspetta a tavola nel 2026. Oggi la domanda è: quale sarà òlo chef rivelazione dell'anno appena iniziato? Rispondono in 72. Nadia Afragola (giornalista) Mostafa Seif (Khufu's, Cairo), ha una cosa rarissima: sta scrivendo una cucina-identità mentre il mondo, finalmente, ha fame di radici vere. E.J. Lagasse (Emeril's, New Orleans): a 22 anni è diventato il più giovane a guidare una cucina da Due Stelle Michelin Alice Agnelli (scrittrice, @agipsyinthekitchen) Mattia Pecis da cui vorrei andare assolutamente a mangiare Paolo Alciati (Turismo del GustoVinibuoni d'Italia) Matteo Terranova Gio vanni Angelucci (Gambero Rosso Tv, Vanity Fair) Gianni Dezio di Zunica 1880 Cinzia Benzi (scrittrice e degustatrice) Davide Di Fabio ristorante Dalla Gioconda - Gabicce Monte (PU) Davide Bertellini (key opinion leader e giornalista) Luca Adobati, Casa Romano, Alzano Lombardo ((BG) Maurizio Bertera (La Cucina Italiana, Vanity Fair, La Gazzetta dello Sport) Luca Fantin: un fenomeno che non è mai stato in prima fila in Italia e ora guiderà il nuovo format di Langosteria Emanuele Bonati (milanocentrico.

