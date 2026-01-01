CdS – Mandas e Perin in lista ma Lazio e Juve…

Recenti indiscrezioni di mercato hanno messo in evidenza l'inclusione di Mattia Perin e Christos Mandas nelle liste di alcune squadre, mentre Lazio e Juventus sembrano essere escluse. La notizia, diffusa dal Corriere, ha suscitato commenti e analisi tra gli appassionati. In questo articolo, analizzeremo i dettagli di questa situazione, cercando di chiarire le implicazioni e i possibili sviluppi futuri.

2025-12-31 09:26:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: C’è un intreccio di mercato che coinvolge Mattia Perin e Christos Mandas. Il bianconero resta infatti la prima scelta del Genoa per la porta, ma non l’unica: i rossoblù hanno preso contatti anche con l’estremo difensore della Lazio, che a sua volta è finito nei radar della Juve come possibile sostituto di Perin. La destinazione bianconera resta comunque la preferita dal greco: il tecnico Luciano Spalletti lo stima molto e Mandas è consapevole che a Torino potrebbe giocarsi delle chances. Per questo motivo ha deciso, in questa fase, di aspettare la chiamata della Vecchia Signora, confidando nell’eventuale incastro con il suo collega 33enne. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

