Casoria botti nella notte scatenano incendio | in fiamme auto negozio e palazzo

Nella notte a Casoria, un incendio ha interessato tre auto, un negozio e la facciata di un edificio in via Giordano Bruno, al confine con via San Paolo. Le fiamme hanno causato danni e generato timore tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio e avviare le operazioni di messa in sicurezza.

Paura nella notte a Casoria, dove un incendio ha coinvolto tre automobili, parte di un’attività commerciale e la facciata di un palazzo in via Giordano Bruno, al confine con via San Paolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casoria e i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Casoria, botti nella notte scatenano incendio: in fiamme auto, negozio e palazzo Leggi anche: Incendio nella notte, negozio in fiamme: vigili del fuoco al lavoro all’alba Leggi anche: Incendio nella notte, due auto divorate dalle fiamme Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Casoria, scoppia incendio la notte di Capodanno: auto distrutte dalle fiamme - Un grosso incendio è scoppiato la notte di Capodanno a Casoria, in provincia di Napoli, quasi sicuramente causato dai fuochi d'artificio. ilmattino.it

Capodanno, raffica di sequestri tra Napoli e provincia: trovati oltre 1.600 botti illegali, tre arresti - Blitz dei Carabinieri tra Soccavo, Casoria e Monte di Procida contro i botti illegali: candelotti tipo Cobra nascosti in auto e abitazioni ... 2anews.it

Botti di Capodanno, auto divorate dalle fiamme|VIDEO - Paura tra i residenti che hanno avvertito a più riprese i vigili del fuoco ... napolitoday.it

"Onorevole incendio causati da botti anche a Casoria" - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.