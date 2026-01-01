Caso Signorini dopo le parole di Medugno ex gieffina prende posizione | Piangevi eri nel panico Si vedeva che qualcosa

Dopo le dichiarazioni di Antonio Medugno riguardo al caso Signorini, l’ex gieffina Medugno ha commentato pubblicamente la vicenda. Medugno ha condiviso un video su Instagram in cui espone la sua versione dei fatti, evidenziando il suo stato emotivo e i dettagli della situazione. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica, suscitando riflessioni e discussioni sul tema.

Antonio Medugno, l'ex concorrente del Gf vip che ha denunciato Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione ha condiviso un video su Instagram in cui ha dato la sua versione dei fatti. Ha scelto di farlo la sera del 31 dicembre. "In questi giorni sono state dette molte cose false sul mio.

Mediaset rompe il silenzio sul "caso Signorini". Le parole dell'azienda - Le dichiarazioni del gruppo dopo l'autosospensione del conduttore a seguito delle accuse (tutte da dimostrare) di Fabrizio Corona ... today.it

Caso Signorini: le parole di Corona dopo l’interrogatorio in Procura, le dichiarazioni dei legali del conduttore, le mosse social di Davide Donadei e Giulia Salemi - Caso Signorini: le parole di Corona dopo l’interrogatorio in Procura, le dichiarazioni dei legali del conduttore, le mosse social di Davide Donadei e Giulia Salemi. isaechia.it

"Quando temi di bruciarti opportunità lavorative, non ragioni sempre in modo lucido" Antonio Medugno in un video pubblicato su Instagram pochi minuti fa rompe il silenzio sul caso Signorini che lo vede coinvolto - facebook.com facebook

Signorini su Chi evita il caso Medugno: "Il principio resta lo stesso di sempre: donare senza pretendere" x.com

