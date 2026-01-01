Caserta bambino di 9 anni ferito da proiettile vagante

A Caserta, un bambino di 9 anni è rimasto leggermente ferito alla mano destra da un proiettile vagante. L’incidente si è verificato recentemente, e il bambino ha ricevuto le cure necessarie. L’episodio evidenzia le problematiche legate alla sicurezza pubblica e alle conseguenze di situazioni di pericolo in aree residenziali.

(Adnkronos) – Un bambino di 9 anni è rimasto lievemente ferito alla mano destra, colpito di striscio da un proiettile vagante. È accaduto stanotte ad Aversa, in provincia di Caserta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini repertando, nelle immediate vicinanze del luogo del ferimento, un'ogiva esplosa. Il minore, dopo le . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Ferito da un proiettile vagante alla Vigilia di Natale, dopo 8 anni arriva la condanna in Appello Leggi anche: Bimbo di 9 anni ferito di striscio da proiettile vagante Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Incidenti Capodanno 2026: Caserta, a 9 anni ferito da un proiettile vagante. Napoli 24enne romano due volte in ospedale in una notte; Caserta. Il messaggio del Vescovo Lagnese per il Natale ed il 2026: Scopriamo la voglia di amare; Il presepe dei bambini dell’oratorio: un piccolo miracolo di Natale | FOTO :: Segnalazione a Caserta; Caserta. Il Te Deum, discorso di fine anno ai fedeli dell'Arcivescovo di Capua e Vescovo di Caserta, Mons. Lagnese. Festeggiamenti di Capodanno, bimbo di 9 anni ferito di striscio da proiettile vagante nel Casertano - Tra Napoli e provincia 57 feriti per l'esplosione di botti. ansa.it

Aversa, bambino ferito da proiettile vagante durante notte di Capodanno - Un proiettile vagante ha ferito lievemente alla mano destra, di striscio, un bambino di nove anni mentre erano in corso i festeggiamenti di ... pupia.tv

Follia a Capodanno, bambino di 9 anni ferito da un colpo di pistola. Il dramma sfiorato: «Lo ha preso di striscio» - Dramma sfiorato a Capodanno nel Casertano, dove un bambino di 9 anni, ad Aversa, è rimasto lievemente ferito nella notte alla mano destra colpita di striscio da un ... msn.com

Il Natale alla Reggia di Caserta: mostre, concerti e tante attività per famiglie! Il programma per questo fine settimana: Mostre in corso: "Regine: trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l'Europa" nelle sale della Gran Galleria, realizzata in collaborazione con O - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.