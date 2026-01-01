Casciana Terme in scena l’omaggio a Gianni Rodari ‘La piccola scatola delle grandi cose’
A Casciana Terme, il Teatro Verdi Giuseppe fu Carlo presenta
Pisa, 1 gennaio 2026 - Con un omaggio a Gianni Rodari, spettacolo per bambini e famiglie per la XIII stagione del Teatro Verdi Giuseppe fu Carlo, oste a Casciana Terme (Pisa), in Viale Regina Margherita 11. Domenica 4 gennaio alle ore 17, Guascone Teatro presenta ‘La piccola scatola delle grandi cose’. Di e con Andrea Kaemmerle, Adelaide Vitolo e Andrea Barsali alla chitarra. Lo spettacolo porta in scena un testo di Gianni Rodari, uno degli autori più amati nella letteratura per l’infanzia, celebrato per la sua capacità di stimolare l’immaginazione, il pensiero critico e il senso di comunità nei bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
