Carolina Noah Nicole e gli altri | i primi nati nel Veronese in questo 2026

Nel 2026, nella provincia di Verona sono nati i primi bambini, tra cui Carolina, Noah e Nicole. Questi nuovi arrivi rappresentano un segno di continuità e speranza per la comunità locale. Gli ospedali della zona hanno accolto con attenzione e cura le nascite, segnando l’inizio di un nuovo anno all’insegna della vita e della crescita.

