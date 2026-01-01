Carolina Noah Nicole e gli altri | i primi nati nel Veronese in questo 2026
Nel 2026, nella provincia di Verona sono nati i primi bambini, tra cui Carolina, Noah e Nicole. Questi nuovi arrivi rappresentano un segno di continuità e speranza per la comunità locale. Gli ospedali della zona hanno accolto con attenzione e cura le nascite, segnando l’inizio di un nuovo anno all’insegna della vita e della crescita.
Il nuovo anno si è aperto sotto il segno della vita e della speranza negli ospedali della provincia di Verona, portando con sé una serie di lieti eventi che hanno riempito di gioia i reparti di ostetricia.L'Ulss 9 Scaligera ha comunicato che il primo nato del 2026 negli ospedali della provincia. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Primi nati nel 2026: fiocco azzurro a Nocera, poi due femminucce a Salerno e Battipaglia
Leggi anche: I primi nati del 2026 a Roma: da Lavinia a Benedetta, ecco i "primi figli" del nuovo anno
“Non smettere di immaginare” – una poesia di Noah Calder sulla disobbedienza gentile di chi sogna ancora. Leggila nei commenti - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.