Carissimo dottor Jung
Carissimo dottor Jung è un’opera di Sandra Petrignani che traccia un raffinato cerchio narrativo. Con tono sobrio e preciso, l’autrice esplora il rapporto tra scrittura e introspezione, offrendo una lettura intensa e delicata. Il testo si distingue per la sua chiarezza e profondità, mantenendo un equilibrio tra narrazione e riflessione, in modo da coinvolgere il lettore senza eccessi di enfasi.
È un cerchio narrativo di rara compiutezza quello tracciato da Sandra Petrignani in ( Neri Pozza ). Nella vicenda della protagonista Egle, impegnata a comporre un romanzo sull’incontro — a trent’anni di distanza dalla terapia — tra lo psicoanalista svizzero e la sua ex paziente Christiana, si concentra una materia densa e stratificata. Mentre Egle scrive, nella sua casa di Roma, osservando il Tevere, il fluire del fiume accompagna quello della memoria. È da questo spazio romano – reale e simbolico – che affiora quella dimensione elusiva che è il “mistero di sé”, con il suo intreccio di sofferenza e quiete, di smarrimento e possibile salvezza. 🔗 Leggi su Ezrome.it
Leggi anche: Sandra Petrignani con "Carissimo dottor Jung" scrive un romanzo nel quale ci restituisce, in modo fedele e infedele (il modo perfetto), la figura del famoso psicoterapeuta antagonista di Freud, Carl Gustav Jung
Leggi anche: Dottor Hekim – Medico geniale è un plagio? Affinità e divergenze con Dottor House
Carissimo dottor Jung.
Sandra Petrignani, Carissimo Dottor Jung - Ogni volta che finite un capitolo e rialzate la testa vi troverete il sorriso stampato sulle ... ansa.it
In “Carissimo dottor Jung” di Sandra Petrignani, Lady Morgana torna da lui - Non c’è bisogno di molte presentazioni, Sandra Petrignani è decisamente una delle voci più importanti del panorama letterario italiano. iodonna.it
Sandra Petrignani e il suo Carissimo Dottor Jung, ovvero la leggerezza del passare del Tempo - 1961), personalità di spicco della cultura occidentale, dipinto nell’ultimo anno della sua vita. style.corriere.it
Sandra Petrignani presenta, Carissimo Dottor Jung, Neri Pozza
Tutto inizia con una scrittrice. Lucia Piani, ufficio stampa di Neri Pozza, consiglia Carissimo dottor Jung di Sandra Petrignani. #NeriPozza - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.