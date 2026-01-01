Cardi B ha deciso di intervenire dopo giorni di polemiche sulla sua relazione con Stefon Diggs. In un video pubblicato su X, la rapper invita i suoi fan a mantenere la calma, sottolineando l’importanza di affrontare le critiche con serenità. La sua comunicazione mira a chiarire la situazione e a ristabilire un clima di rispetto, evitando eccessi e sensazionalismi sui social media.

Cardi B ha rotto il silenzio. Dopo giorni di critiche incessanti sui social media riguardo alla sua relazione con il giocatore della NFL Stefon Diggs, la rapper ha pubblicato un video su X in cui chiede ai suoi fan di calmarsi. Il motivo della polemica: la coppia ha trascorso il Natale separata, lui con i figli avuti da precedenti relazioni, lei con il loro neonato e gli altri tre bambini. “ Dovete calmarvi “, ha esordito Cardi nel video, visibilmente frustrata. “ State bene? Mi state trascinando da tre o quattro giorni e siete stati un po’ troppo cattivi. Va bene, adesso basta. State diventando troppo cattivi “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Cardi B sotto attacco: “Non posso rimettere dentro il bambino, dobbiamo andare avanti”

Leggi anche: Avanti tutta. L’allenatore Buratti carica il suo Trodica: "Oggi dobbiamo andare a 200 all’ora»

Leggi anche: Robur, Noccioli: "La colpa è nostra! Dobbiamo andare avanti e insistere"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

TELEMEDICINA CONVENZIONATA IN FARMACIA Un servizio pensato per i pazienti cardiopatici, accessibile e di qualità… direttamente sotto casa. In Farmacia puoi effettuare prestazioni di telemedicina gratuite, come previsto dalla normativa regionale. Pe - facebook.com facebook