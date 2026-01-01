Carceri | principio d’incendio a Sollicciano evacuate 26 persone

Nelle prime ore del mattino, nel carcere di Sollicciano a Firenze, si è verificato un principio di incendio. L’incidente ha reso necessaria l’evacuazione di 26 persone. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza di detenuti e personale. Nessun ferito è stato segnalato e le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Un principio di incendio si è verificato nelle prime ore del mattino nel carcere di Sollicciano, a Firenze. L’episodio ha interessato un padiglione della casa circondariale, che è stato rapidamente invaso dal fumo, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e l’evacuazione di alcune persone. I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti a partire dalle 7.20, con squadre provenienti dal distaccamento di Firenze Ovest, dalla sede centrale e dal distaccamento di San Casciano. Sul posto sono state impiegate tre squadre operative, oltre a un’autoscala, un’autobotte e un carro aria. Le operazioni si sono svolte in coordinamento con gli agenti della Polizia Penitenziaria, che hanno collaborato alle attività di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

