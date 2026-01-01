Capurso saluta il Natale con un grande finale | il 6 gennaio arriva la Befana nella Villa Comunale

Il 6 gennaio, Capurso accoglierà la tradizionale visita della Befana nella Villa Comunale, segnando la conclusione delle celebrazioni natalizie. L’evento rappresenta un momento di aggregazione per famiglie e residenti, offrendo un’occasione di incontro e divertimento in un’atmosfera semplice e autentica. La manifestazione si inserisce nel calendario delle festività, confermando l’importanza delle tradizioni locali come parte integrante della comunità.

Si avvicina ora il gran finale per il programma delle festività natalizie a Capurso. Il 6 gennaio, la Villa Comunale sarà il cuore pulsante della città per l'atteso arrivo della Befana, un evento che promette di regalare un’ultima, straordinaria mattinata di festa a famiglie, bambini e visitatori. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Capurso saluta il Natale con un grande finale: il 6 gennaio arriva la Befana nella Villa Comunale Leggi anche: Dalle Fanoje agli elfi con Babbo Natale e la Befana: tutti gli appuntamenti del Natale 2025 a Capurso Leggi anche: Lecce, la magia si accende nella Villa comunale: apre il Villaggio di Babbo Natale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Capurso saluta il Natale con un grande finale: il 6 gennaio arriva la Befana nella Villa Comunale; Capurso | Arrivo della Befana; Calcio a 5 Serie A. Bulldog Capurso: è Pedrinho il regalo di Natale; Mottola – MEDICINA E IMPEGNO: IL BECKET D’ORO AL MEDICO GIOVANNI CHIARELLI. PARTY TIME! 31 DICEMBRE Un modo speciale per salutare l’anno vecchio e dare il benvenuto al nuovo… insieme ai più piccoli! Dalle 8:00 alle 13:30 Per bambini dai 3 ai 7 anni Musica, balli, giochi e tanto divertimento Atmosfera festosa, c - facebook.com facebook

