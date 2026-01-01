Capodanno trenta soccorsi nella notte a Genova | 19enne ferito gravemente per lo scoppio di un petardo

Nella notte di Capodanno a Genova, diverse richieste di soccorso hanno coinvolto il centro cittadino, con un intervento significativo in piazza delle Erbe. Un giovane di 19 anni è rimasto gravemente ferito a causa dello scoppio di un petardo, perdendo tre dita. Complessivamente, sono stati effettuati trenta interventi di emergenza, tra cui altri nel centro e nella zona della Foce.

Il giovane ha perso tre dita, è successo in piazza delle Erbe. Altri interventi nel centro cittadino e alla Foce. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Capodanno, trenta soccorsi nella notte a Genova: 19enne ferito gravemente per lo scoppio di un petardo Leggi anche: Capodanno 2026: muore per lo scoppio di un petardo alla periferia di Roma Leggi anche: Lo scoppio di un petardo manda a fuoco la scarpata: ferito un vigile del fuoco Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Capodanno a Milano, potenziato il sistema d'emergenza di Areu (118): La notte più complessa dell'anno; 31 dicembre, la notte di San Silvestro a piazza della Rocca con i Gemelli Diversi, dj set Hit e Praja e fontane danzanti. Tutte le informazioni sulla viabilità –; Notte di Capodanno tra risse, liti e ubriachi (finiscono in ospedale anche ragazzini); Botti di Capodanno: nel Napoletano 57 feriti, meno interventi per i Vigili del Fuoco. Capodanno, trenta soccorsi nella notte a Genova: 19enne ferito gravemente per lo scoppio di un petardo - Il giovane ha perso tre dita, è successo in piazza delle Erbe. ilsecoloxix.it

Notte di capodanno turbolenta ma non drammatica a Torino e provincia: tre feriti per i botti e tanti ubriachi trasportati in ospedale - Anche quest'anno un pilota ha girato un video della città dall'aereo Quella di Capodanno, giovedì 1 gennaio 2026, è stata una notte movimentata ma non catas ... torinotoday.it

Capodanno reggiano tra risse, incendi, feriti da botti e incidenti - E’ stata una notte movimentata, quella di Capodanno, nel Reggiano, con numerosi interventi di soccorsi, forze dell’ordine e vigili del fuoco per incendi vari, molti ro ... msn.com

Frati Minori Assisi. . Oggi 31 dicembre 2025. Capodanno alla Porziuncola. "vedrai i cieli aperti" capechesi per i giovani. inizio ore 18:00 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.