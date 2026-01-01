Capodanno su Canale 5 e Rai 1 | scoppia il caso esibizioni registrate Cos' è successo durante la diretta tv

Durante i tradizionali concertoni di Capodanno su Rai 1 e Canale 5 sono emerse alcune controversie riguardo a esibizioni che si sono rivelate registrate e non in diretta. La vicenda sta suscitando molta attenzione, sollevando dubbi sulla trasparenza delle performance trasmesse. Di seguito, un approfondimento su cosa è accaduto e le implicazioni di questa situazione.

Stanno facendo molto discutere due esibizioni andate in onda ieri sera in occasione dei concertoni di Capodanno di Rai e Mediaset. Si tratta di quelle dei The Kolors e di Rocco Hunt. Su X e TikTok stanno circolando video e testimonianze di spettatori presenti in piazza, che rivelano come il.

