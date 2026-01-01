Capodanno Sicuro ad Avellino | il Piano Straordinario delle Forze dell' Ordine

Il Capodanno ad Avellino si svolge con attenzione alla sicurezza grazie a un piano straordinario delle forze dell’ordine. I servizi predisposti per la vigilia e il primo giorno dell’anno hanno contribuito a mantenere l’ordine pubblico e prevenire comportamenti eccessivi, garantendo un clima sereno per cittadini e visitatori in tutta la provincia.

