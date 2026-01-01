Capodanno salernitano | boom di presenze nonostante il gelo al concerto di Mahmood intanto disagi e danni per i botti nel resto della città

A Salerno, nonostante il freddo intenso, il concerto di Mahmood ha attirato numerosi spettatori per l’ultimo dell’anno, creando un’atmosfera di festa. Nel resto della città, tuttavia, si sono registrati disagi e danni causati dai fuochi d’artificio. In piazza della Libertà, migliaia di persone hanno accolto il 2025 con musica e allegria, segnando il passaggio al nuovo anno in modo partecipato.

In piazza della Libertà migliaia di persone hanno salutato il 2025 per accogliere l'anno nuovo tra musica e sorrisi, nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio. A infiammare la folta platea, Mahmood che ha coinvolto la piazza con il suo repertorio. Fuochi d'artificio e brindisi di rito hanno.

