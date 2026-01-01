Capodanno perde tre dita per i botti Poi torna in strada e si ferisce di nuovo

Un giovane di 24 anni di Roma ha subito gravi ferite alle dita a causa di un petardo durante i festeggiamenti di Capodanno. Dopo aver ricevuto le cure ospedaliere, è tornato in strada, dove si è nuovamente ferito. L’incidente evidenzia i rischi legati all’uso dei fuochi d’artificio durante le festività e la necessità di maggiore attenzione e prevenzione.

Un 24enne di Roma ha perso tre dita per l'esplosione di un petardo. Dopo le cure in ospedale è tornato in strada, ferendosi di nuovo. I fatti - come riportato dall'AdnKronos - sono avvenuti a Napoli, dove il ragazzo stava partecipando ai festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno.Secondo quanto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

