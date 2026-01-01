Capodanno notte di fuochi e interventi | 12 emergenze in Abruzzo grave un ferito a Vasto

Durante la notte di Capodanno, i vigili del fuoco hanno svolto 770 interventi in tutta Italia, con 12 emergenze in Abruzzo. Purtroppo, un ferito grave è stato soccorso a Vasto. Rispetto all’anno precedente, si registra una diminuzione di 112 interventi, indicando un’intensa attività di pronto intervento per garantire la sicurezza durante le festività.

Sono stati 770 gli interventi dei vigili del fuoco nella notte di Capodanno in tutta Italia, 112 in meno rispetto allo scorso anno. In Abruzzo se ne contano 12, una cifra contenuta rispetto ad altre regioni, ma che include un caso particolarmente serio: un uomo è rimasto gravemente ferito a una.

La persona colpita è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Pescara e da lì trasferita ad Ancona, dove i medici hanno ritenuto necessario un trattamento specialistico per le gravi lesioni riporta

ROMA – Il Capodanno 2026 si chiude con un bilancio ancora una volta pesante sul f

