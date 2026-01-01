Capodanno nelle piazze fiorentine migliaia di persone in Santa Croce FOTO

Migliaia di persone hanno festeggiato il Capodanno nelle piazze fiorentine. Da piazza del Carmine a piazza Santissima Annunziata, passando per piazza della Signoria fino ad arrivare al fulcro dei festeggiamenti in piazza Santa Croce dove, ad attendere il nuovo anno e a fare un augurio ai presenti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Capodanno a Firenze: che festa in piazza Santa Croce. Migliaia per i Tiromancino e non solo Leggi anche: Capodanno 2026 a Firenze: da Santa Croce a Signoria quattro piazze con musica, spettacoli e proiezioni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Capodanno a Firenze: che festa in piazza Santa Croce. Migliaia per i Tiromancino e non solo; Capodanno a Firenze, tutto pronto per la grande notte di San Silvestro; Capodanno 2026, tutti gli appuntamenti imperdibili; La riscossa delle piazze: migliaia ai concerti di Capodanno in Toscana. Benvenuto 2026. La riscossa delle piazze: migliaia ai concerti di Capodanno in Toscana. Benvenuto 2026 - Pienone a Pisa, Siena e Firenze, tre delle principali città che proponevano artisti di primo piano. lanazione.it

